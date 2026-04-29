東京・福生市で男が少年をハンマーで殴ったあと、催涙スプレーを撒き7人以上がけがをしています。男は刃物をもって、自宅に立てこもっていて、警視庁が説得を続けています。29日午前7時20分ごろ、福生市加美平で「ハンマーを持っている人がいる、早く来て」などと目撃者から通報がありました。30代から40代とみられる男が少年のこめかみ付近をハンマーで殴ってけがをさせたうえ、駆け付けた警察官らに催涙スプレーのようなものを撒