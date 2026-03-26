レトルトの離乳食を信用しない夫【漫画を読む】レトルトの離乳食を信用しない夫だが…!?Webメディア「mamagirl」では、不倫トラブルやクレームなど⼥性が共感できるような作品が数多く公開されている。実話をもとに制作された作品もあり、プロット制作はmamagirl編集部、作画は担当の漫画家がそれぞれ描いている。今回は過去にウォーカープラスでお届けした2作品を紹介するとともに、作画担当のタバタさんに「離乳食くらい手