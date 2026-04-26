ネイマールに“規律”があればもっと凄い選手になれた ブラジルのレジェンドDFカフー氏の思い「才能が必ずしも勝利をもたらすとは限らない」
近年ブラジル代表FWネイマールには怪我のトラブルが続いており、34歳を迎えた現在はすでにピークを過ぎたとの見方が強い。本人は今夏のW杯に強い気持ちがあるようだが、現時点では計算しづらいだろう。
このままではW杯を制覇できないままキャリアを終える可能性があるが、ネイマールには規律が必要だったと語るのは元ブラジル代表のレジェンドDFカフー氏だ。
ローマやミランで活躍し、セレソンではリーダーとして2002W杯を制覇。そんな偉大なキャリアを築いてきたカフー氏もネイマールの才能については絶賛するが、規律が足りなかったと苦言も呈している。
現在ロナウドは41歳、メッシは38歳を迎えているが、まだそれぞれのクラブで違いを生み出している。さらには2人とも今夏のW杯に出場してくる可能性もある。
現代ではアスリートの寿命も伸びており、30代前半で怪我が増えたネイマールはピークを過ぎるのが少し早すぎたとも言えるか。カフー氏が指摘する規律があれば、ネイマールは今も欧州トップクラブとセレソンの絶対的レギュラーだったかもしれない。