ネイマール
ブラジル・サンパウロ州モジ・ダス・クルーゼス出身のサッカー選手。1992年2月5日生まれ。パリ・サンジェルマンFC所属。ポジションはフォワード。
2026年8月6日
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ヴィニシウスがブラジルで国民的英雄になれない理由を現地から読み解く
スピード重視のプレースタイルが創造性を好むブラジル人の好みと合わないという
サッカーダイジェストWeb
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ネイマールへの暴言は「尊敬と倫理の限界を超えている」クラブが猛批判
対戦相手レモのテイシェイラ会長が「ろくでなし」などと侮辱的発言をしたという
FOOTBALL ZONE
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ネイマールがブラジルカップ勝利後に相手チームを挑発、レモ会長が痛烈批判
ネイマールがミックスゾーンで相手選手らを執拗に挑発したと報じられた
サッカーダイジェストWeb
2026年8月1日
2026年7月31日
2026年7月30日
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ネイマールがブラジル代表引退を表明、北中米W杯が最後の舞台に
コパ・スダメリカーナ後の取材で「もう続けるつもりはない」と語ったという
サッカーダイジェストWeb
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ネイマールが代表引退を示唆、元ブラジル代表のネト氏が激しく批判
元代表のネト氏は「歴史上最悪のアタッカーの1人だ」と痛烈に批判した
FOOTBALL ZONE
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ネイマールがブラジル代表引退を正式表明、歴代最多80ゴールで幕を閉じる
W杯4大会連続出場を果たしたが決勝トーナメント2回戦でノルウェーに敗退
スポニチアネックス
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ネイマールがブラジル代表引退へ 米メディア報道「もう終わったと思う」
「代表での時間はもう終わった」と語り、復帰の意思がないことを明確化
SOCCER KING
2026年7月26日
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ネイマールが復帰戦で2ゴール、ポーカー批判をパフォーマンスで一蹴
W杯中にポーカー大会参加が発覚し批判を受けていた中での復帰戦だった
FOOTBALL ZONE
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ネイマールが復帰初戦で得点後にカードを配る仕草、ポーカー批判へ反応
サッカーダイジェストWeb