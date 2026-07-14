ネイマール

ブラジル・サンパウロ州モジ・ダス・クルーゼス出身のサッカー選手。1992年2月5日生まれ。パリ・サンジェルマンFC所属。ポジションはフォワード。

2026年8月6日

2026年8月1日

2026年7月31日

2026年7月30日

2026年7月26日

2026年7月23日

2026年7月22日

2026年7月14日