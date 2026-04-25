小林幸子、“娘”森口博子に結婚相手を紹介していた「よし、見つけた!!って」 “お相手”の職業と年齢を明かす
歌手の森口博子（57）が、25日までに“親子のように仲が良い”という歌手・小林幸子（72）のYouTubeチャンネル「小林幸子はYouTuBBA!!」にゲスト出演。結婚相手を勧められた過去を明かした。
【写真】結婚記念日を迎えた小林幸子＆夫の2ショット ※2枚目
2人は、森口が17歳でデビューした当時からの付き合い。小林が「娘」、森口が「ママ」と互いのことを呼び合うほど。今回YouTubeでコラボが実現し、12日に公開された動画ではファミリーレストラン「ガスト」で食事を楽しみながら、2人のこれまでのエピソードを語り、仲の良さをにじませた。
小林には恋愛相談をしたこともあるようで、40代の頃のとある日、小林から「50代 独身 医者 どう？」と“どシンプル”なショートメールで結婚相手を勧められたこともあったと笑いながら紹介。すると小林は「ちょうど知ってる人がいて」「よし、見つけた!!って。そしたら、（森口が）『ちょっと年齢が…』とか言ってくるのよ!!」と、その時の森口の返答を明かした。
森口は小林に崩れるようにもたれかかりながら「あの時、ママ（実母）に『なんでお断りするの!?』って。『とてもいいお話じゃない?』って言われちゃったんです」と実母のリアクションを伝え、互いに笑い合っていた。
【写真】結婚記念日を迎えた小林幸子＆夫の2ショット ※2枚目
2人は、森口が17歳でデビューした当時からの付き合い。小林が「娘」、森口が「ママ」と互いのことを呼び合うほど。今回YouTubeでコラボが実現し、12日に公開された動画ではファミリーレストラン「ガスト」で食事を楽しみながら、2人のこれまでのエピソードを語り、仲の良さをにじませた。
森口は小林に崩れるようにもたれかかりながら「あの時、ママ（実母）に『なんでお断りするの!?』って。『とてもいいお話じゃない?』って言われちゃったんです」と実母のリアクションを伝え、互いに笑い合っていた。