2児の母、1年で30キロ減量→プロ美容師により大変身…自身の姿に涙 今夜『大阪ほんわかテレビ』
きょう24日放送の読売テレビ『大阪ほんわかテレビ』（毎週金曜 後7：00）で、「1年間で30キロのダイエットに成功したシングルマザー」が大変身を遂げる。
【写真】体重減量以前の依頼者
自分を変身させて新たな一歩を踏み出したい依頼者をお笑いコンビ・ロザン（菅広文、宇治原史規）が全力でバックアップする人気コーナー「理想の自分に大変身！あたしはコーデねーと！」。今回依頼者としてやってきたのは、80年前から4代続く銭湯を営む女性。母親と2人でその暖簾を守りながら、看護師としても働き、超多忙な日々を送っている。
依頼者には2人の子どもがいるが、3年前に離婚しシングルマザーとなった。その頃、仕事や家庭、将来への不安が重なったことで強いストレスを抱え、一時は体重が93キロにまで増加。さらに糖尿病も発症した。その後、1年間で30キロのダイエットに成功し、現在は63キロにまで減量することに成功した。
しかし、離婚した当時の気持ちや、病気をした過去は今も心に残っており、「もう過去には戻りたくない」「生まれ変わりたい」との思いが強くなっていったという。太っていた頃は「子どもと一緒に写真を撮りたくない」と感じていた依頼者。今は、胸を張って子どもたちと一緒に写真を撮りたい、そのためにも新しい自分になりたいと、変身を依頼した。
変身をお手伝いするのは「美の魔術師」、ヘアサロン「WiLL京橋店」の2人の美容師。コーナー開始から11周年を迎える今回は、「ニューゴールデンコンビ」として、初めて男性のイケメンスタイリストが加わった。その手腕に注目が集まる中、いきなり高橋さんの長い髪を迷いなくバッサリカット！果たして、どんな“美の奇跡”を起こすのか。
本格的なメイクとトータルコーディネートで、新たな輝きをまとった高橋さんは、変身した自分の姿を初めて鏡で見て、「離婚直後は地獄にいてるみたいに辛かった。いい未来があってよかった」と涙を見せる。反抗期の娘は「かわいくなった？」と声をかけられ、「うん！ちょっとだけ」と照れ笑い。さらに、母親は「マジで!?別人やん！」と叫ぶほどの驚きぶりを見せる。
【写真】体重減量以前の依頼者
自分を変身させて新たな一歩を踏み出したい依頼者をお笑いコンビ・ロザン（菅広文、宇治原史規）が全力でバックアップする人気コーナー「理想の自分に大変身！あたしはコーデねーと！」。今回依頼者としてやってきたのは、80年前から4代続く銭湯を営む女性。母親と2人でその暖簾を守りながら、看護師としても働き、超多忙な日々を送っている。
しかし、離婚した当時の気持ちや、病気をした過去は今も心に残っており、「もう過去には戻りたくない」「生まれ変わりたい」との思いが強くなっていったという。太っていた頃は「子どもと一緒に写真を撮りたくない」と感じていた依頼者。今は、胸を張って子どもたちと一緒に写真を撮りたい、そのためにも新しい自分になりたいと、変身を依頼した。
変身をお手伝いするのは「美の魔術師」、ヘアサロン「WiLL京橋店」の2人の美容師。コーナー開始から11周年を迎える今回は、「ニューゴールデンコンビ」として、初めて男性のイケメンスタイリストが加わった。その手腕に注目が集まる中、いきなり高橋さんの長い髪を迷いなくバッサリカット！果たして、どんな“美の奇跡”を起こすのか。
本格的なメイクとトータルコーディネートで、新たな輝きをまとった高橋さんは、変身した自分の姿を初めて鏡で見て、「離婚直後は地獄にいてるみたいに辛かった。いい未来があってよかった」と涙を見せる。反抗期の娘は「かわいくなった？」と声をかけられ、「うん！ちょっとだけ」と照れ笑い。さらに、母親は「マジで!?別人やん！」と叫ぶほどの驚きぶりを見せる。