読売テレビ
『読売テレビ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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元読売テレビ・佐藤佳奈アナがツインプラネットに所属、フリーへ転身
同事務所初のフリーアナとして司会やコメンテーターでの活躍が期待される
オリコンニュース
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レインボー池田直人が元読売テレビアナウンサーの佐藤佳奈さんと結婚を発表
紹介者は吉本の先輩・茜チーフ氏で、遠距離を乗り越えての結婚とのこと
日刊スポーツ
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レインボー池田直人が先輩芸人・茜チーフの紹介で元アナと結婚を発表
コント中に相方のジャンボたかおへサプライズで結婚報告するという演出で伝えた
オリコンニュース
2026年8月7日
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レインボー池田直人が元読売テレビ・佐藤佳奈アナとの結婚を発表
コンビのYouTubeコント中に発表し、相方ジャンボたかおは大慌てに
東スポWEB
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読売テレビを退社した佐藤佳奈アナが、レインボー池田直人との結婚を発表
お笑いコンビ・レインボーの池田直人氏と結婚したことを報告している
日刊スポーツ
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レインボー池田直人が元読売テレビアナウンサーの佐藤佳奈との結婚を発表
お相手は読売テレビを7月末に退社したアナウンサー佐藤佳奈さんとのこと
日刊スポーツ
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レインボー池田直人が元読売テレビアナウンサーとの結婚を発表
お相手は7月末に読売テレビを退社した佐藤佳奈アナ（29）とのこと
オリコンニュース
2026年8月4日
2026年7月31日
2026年7月27日
2026年7月26日
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HOT LIMITのあの衣装は西川貴教の提案「普通じゃつまらない」
チャンネル開設以来、史上最速で1000万回再生を達成したとのこと
日刊スポーツ
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ゆきぽよが三山凌輝のテクニックに興味「ちょっと気になりますね」
三山凌輝の密会報道を受け「どんなテクニックか気になる」と発言した
日刊スポーツ
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死亡事故発生の「鳥人間コンテスト」元スタッフが過酷な現場の実態を証言
デイリー新潮