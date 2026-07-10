美容師
『美容師』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
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前髪スタイリング剤は表面でなく内側の根元につけると崩れにくい
崩れる原因は内側の根元にあるため、バームは必ず内側からつけるべきだという
オトナンサー
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前日のカットに納得できなかった男子高校生が切り直しで大変身
前日に別の美容室でカットしたが納得できず切り直しを依頼したとのこと
オトナンサー
2026年8月5日
2026年8月2日
2026年7月31日
2026年7月30日
2026年7月28日
2026年7月27日
2026年7月23日
2026年7月22日
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前髪カット専門店の美容師が女性を劇的チェンジ、10歳以上若返りと話題
前髪を新たに作り顔周りに動きをプラス、全体を内巻きに仕上げた施術で
オトナンサー
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10年近く通った美容室をやめることになった出来事、読者から共感の声
10年近く通った美容室への対応にモヤモヤが募り離れることになったそう
オトナンサー
2026年7月21日
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梅雨明け前から髪は紫外線ダメージを受けていると美容師が指摘
梅雨期は屋外で過ごしやすく紫外線を長時間浴びがちで、油断は禁物だという
オトナンサー
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月収7割を推し活に費やす人も、借金を抱えながら推し続ける人たちの実態
MBSニュース