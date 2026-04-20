10日放送の『A-Studio＋』（TBS系）に永作博美（55）が出演。現在、二児の母でもある永作は、

【写真】淫靡な音を立てるキスに、大胆な絡みのシーンも…

「仕事では役のこと、家では子供のことで自分の時間がない。家に帰ったら誰かの話をずっと『そうか、そうか〜』って聞いている」

と素顔を明かした。



2010年に男児を、13年に女児を出産

茨城県のいちご農家に生まれ育った永作は、高校3年生で出演したフジテレビの深夜番組『オールナイトフジ 女子高生スペシャル』をきっかけに芸能界入り。

「思い出作りのつもりが出演が続き、後継番組内のタレント育成プロジェクト『乙女塾』の1期生に合格。アイドルグループ『ribbon』のメンバーに抜擢され、1989年に歌手デビューした」（芸能記者）

「感情をぶつけた快感が忘れられず…」

タレント活動の傍ら、女優業も始めたが、

「人前で演じることに戸惑いがあり、調理師専門学校に通って料理の仕事を模索した時期もあった」（同前）

そんな永作の転機となったのが、93年の「劇団☆新感線」の舞台『TIMESLIP 黄金丸』だった。

「厳しい稽古の中、溜まった感情をぶつけるように台詞を放つと、初めて演出家に褒められた。その快感が忘れられず、演技に目覚めたという」（映画ライター）

15歳下の男に「脱いで」と迫り…

その後、94年のドラマ『陽のあたる場所』（フジ）で本格的に女優デビュー。年を重ねても変わらぬ愛らしさから、「永遠の童顔」と称賛された。そんな彼女が大人の魅力を解放したのが37歳での初主演映画『人のセックスを笑うな』。

「15歳年下の松山ケンイチを誘惑し、関係を持つ既婚の美術講師を熱演。松山に『脱いで』と迫り、キスを浴びせる濃厚なラブシーンを官能的に演じた」（同前）

私生活では09年に、映像作家の内藤まろ氏と結婚。

「2人が知り合った当時、内藤氏には妻がおり、離婚が成立した直後に2人の同棲が始まったことから、“略奪婚”とも囁かれた。2人とも大のコーヒー好きで都内でカフェを経営（今年3月末に閉店）。永作さん自ら厨房に立つこともあった」（スポーツ紙記者）

出産後も女優業に邁進し、映画『八日目の蝉』で子供を誘拐する女性を演じて日本アカデミー賞を受賞。以来、様々な作品で母親役を演じ、評価を高めてきた。

松山ケンイチと18年ぶりに共演

現在は14年ぶりの民放連ドラ主演作『時すでにおスシ!?』（TBS系）で、子育てを終え寿司職人を目指す50代の女性を好演中。

「鮨アカデミーの鬼講師役の松山とは、『人の〜』以来18年ぶりの共演だが、息はぴったり。松山は『台本に恋愛描写がなくても僕が作っていく』と意気込んでいる」（同前）

母になっても「永遠の童顔」の魔力は健在だ。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年4月23日号）