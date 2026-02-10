浜辺美波と目黒蓮がW主演を務める映画『ほどなく、お別れです』が2月6日に公開された。週末3日間の動員数は45万4100人。興行収入は6億3900万円を記録し、初登場1位の好発進となった。【写真】オーラがすごい！ジュニア時代にディズニーを楽しむ目黒『国宝』に近いクチコミの広がり方長月天音氏の同名のベストセラー小説が原作。“亡くなった人の声を聴くことができる”浜辺演じるヒロインと、彼女の力に気づいた目黒演じる葬式