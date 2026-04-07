次々と初回放送を迎える春ドラマ。毎期ドラマをくまなくチェックしている筆者が、今期「注目の女優」が登場するおススメドラマ5選を紹介します。◆繊細な演技はお手の物。有村架純『GIFT』まず1作目は、日曜劇場初出演となる有村架純さんが雑誌記者・霧山人香役を務める『GIFT』（TBS系）。車いすラグビーの弱小チームを、宇宙物理学者である主人公（堤真一さん）が“勝てるチーム”に変貌させます。人香は、その主人公や車