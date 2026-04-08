女優の永作博美が14年ぶりに民放連続ドラマに出演することで話題の『時すでにおスシ!?』（TBS系）が4月7日にスタートした。永作演じる主人公が入学した“鮨アカデミー”で講師役を務めるのが松山ケンイチ。早くも彼の器用さが話題になっている。「このドラマは、息子の巣立ちをきっかけにすし職人を目指して主人公が奮闘する物語です。1話では、永作さんが演じる主人公・待山みなとがアカデミーに入学する様子が描かれました。