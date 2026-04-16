14年ぶりに民放連続ドラマで主演を務める女優の永作博美が、大きな話題を集めている。◆14年ぶりの民放連ドラ主演と「年齢不詳」のビジュアル永作は、4月7日スタートのドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系）で、子育てが一段落し鮨職人を目指す50歳の主人公・待山みなとを演じる。松山ケンイチと18年ぶりの共演を果たし、初回は平均視聴率・世帯5.9％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）と上々の滑り出しを見せた。同作が放送さ