U-17日本代表メンバー23人が発表！ W杯行きをかけたU-17アジア杯へ、北原槙、元砂晏翔仁ウデンバ、長南開史らが招集！
日本サッカー協会（JFA）は４月20日、サウジアラビアのジェッダで５月５日から22日にかけて開催されるU-17アジアカップに臨む、U-17日本代表のメンバーを発表した。
チームを率いるのは小野信義監督。今大会は今年、カタールで開催予定のU-17ワールドカップのアジア予選を兼ねており、上位８チームに出場権が与えられる。B組の日本はグループステージ初戦で５月５日にカタールと、９日に中国、12日にインドネシアと対戦。ノックアウトステージ初戦の準々決勝は15日に行なわれる。
メンバーには、鹿島のDF元砂晏翔仁ウデンバや柏のMF長南開史、FC東京のMF北原槙らが名を連ねた。
選出された23人は以下のとおり。
GK
１ 大下幸誠（鹿島アントラーズユース）
12 木田蓮人（帝京長岡高）
23 高橋恒輝（大成高）
DF
２ 橋本凜来（FC東京U-18）
３ 元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島アントラーズ）
４ 竹内悠三（名古屋グランパスU-18）
13 エゼモクェ チメヅェ海（セレッソ大阪U-18）
22 倉橋幸暉（鹿島アントラーズユース）
20 熊田佳斗（RB大宮アルディージャ）
MF
５ 星 宗介（尚志高）
６ 岩土そら（鹿島アントラーズユース）
７ 長南開史（柏レイソル）
８ 和田武士（浦和レッズ）
10 北原 槙（FC東京）
14 里見汰福（ヴィッセル神戸U-18）
15 恒吉良真（名古屋グランパスU-18）
16 木村風斗（川崎フロンターレU-18）
17 藤本祥輝（ガンバ大阪ユース）
18 白男川羚斗（名古屋グランパスU-18）
19 舘美 駿（修徳高）
21 岡本新大（ガンバ大阪ユース）
FW
９ 郄木瑛人（鹿島アントラーズユース）
11 齋藤 翔（横浜FCユース）
なお、DF元砂とMF岩土の２選手は、４月25日に行われる試合終了後にチームへ合流する予定となっている。
また、チームには５名のトレーニングパートナーも帯同。竹原玲音（ガンバ大阪ユース）、浅田蓮（ヴィッセル神戸U-18）、中山柊斗（横浜F・マリノスユース）の３選手は国内活動のみの帯同で４月25日まで参加。進藤新大（柏レイソルU-18）と瀬賀結臣（FC東京U-18）の２選手は、グループステージ初戦の５月５日まで帯同する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】Jリーガーが好きな女性タレントは？長澤まさみ、ガッキー、広瀬すずらを抑えての１位は…
チームを率いるのは小野信義監督。今大会は今年、カタールで開催予定のU-17ワールドカップのアジア予選を兼ねており、上位８チームに出場権が与えられる。B組の日本はグループステージ初戦で５月５日にカタールと、９日に中国、12日にインドネシアと対戦。ノックアウトステージ初戦の準々決勝は15日に行なわれる。
選出された23人は以下のとおり。
GK
１ 大下幸誠（鹿島アントラーズユース）
12 木田蓮人（帝京長岡高）
23 高橋恒輝（大成高）
DF
２ 橋本凜来（FC東京U-18）
３ 元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島アントラーズ）
４ 竹内悠三（名古屋グランパスU-18）
13 エゼモクェ チメヅェ海（セレッソ大阪U-18）
22 倉橋幸暉（鹿島アントラーズユース）
20 熊田佳斗（RB大宮アルディージャ）
MF
５ 星 宗介（尚志高）
６ 岩土そら（鹿島アントラーズユース）
７ 長南開史（柏レイソル）
８ 和田武士（浦和レッズ）
10 北原 槙（FC東京）
14 里見汰福（ヴィッセル神戸U-18）
15 恒吉良真（名古屋グランパスU-18）
16 木村風斗（川崎フロンターレU-18）
17 藤本祥輝（ガンバ大阪ユース）
18 白男川羚斗（名古屋グランパスU-18）
19 舘美 駿（修徳高）
21 岡本新大（ガンバ大阪ユース）
FW
９ 郄木瑛人（鹿島アントラーズユース）
11 齋藤 翔（横浜FCユース）
なお、DF元砂とMF岩土の２選手は、４月25日に行われる試合終了後にチームへ合流する予定となっている。
また、チームには５名のトレーニングパートナーも帯同。竹原玲音（ガンバ大阪ユース）、浅田蓮（ヴィッセル神戸U-18）、中山柊斗（横浜F・マリノスユース）の３選手は国内活動のみの帯同で４月25日まで参加。進藤新大（柏レイソルU-18）と瀬賀結臣（FC東京U-18）の２選手は、グループステージ初戦の５月５日まで帯同する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】Jリーガーが好きな女性タレントは？長澤まさみ、ガッキー、広瀬すずらを抑えての１位は…