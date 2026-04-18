ヴァサイェガ渉＆内村颯太＆田村海琉がシークレット登場、STARTOジュニア3人で「ガルアワ」トップバッター務める【ガルアワ2026SS】
【モデルプレス＝2026/04/18】STARTO ENTERTAINMENTのジュニアのヴァサイェガ渉、内村颯太、田村海琉が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演。ランウェイのトップバッターを飾った。
【写真】トップバッター務めたSTARTOジュニア3人
ランウェイのトップバッターとして登場した3人。春らしいカーディガンやトレンチコートがポイントとなったコーディネートで、前回からの連続出演となるヴァサイェガ、内村とガルアワのランウェイ初出演となる田村がスペシャルファッションステージを彩った。
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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◆ヴァサイェガ渉＆内村颯太＆田村海琉、STARTOジュニア3人でトップバッター
ランウェイのトップバッターとして登場した3人。春らしいカーディガンやトレンチコートがポイントとなったコーディネートで、前回からの連続出演となるヴァサイェガ、内村とガルアワのランウェイ初出演となる田村がスペシャルファッションステージを彩った。
◆「ガルアワ2026S／S」テーマは「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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