「マジか！」「スゲェ」W杯２か月前、日本代表の“電撃発表”にSNS興奮「驚いた」「日本にとって朗報」

「マジか！」「スゲェ」W杯２か月前、日本代表の“電撃発表”にSNS興奮「驚いた」「日本にとって朗報」