「マジか！」「スゲェ」W杯２か月前、日本代表の“電撃発表”にSNS興奮「驚いた」「日本にとって朗報」
日本サッカー協会（JFA）は４月16日、北中米ワールドカップに参加する日本代表のナショナルコーチングスタッフに、元日本代表MF中村俊輔氏が就任すると発表した。
日本代表で10番を背負い、２度のW杯出場を果たした名手は、JFAを通じてこうコメントを発表している。
「このたび、スタッフの一員として日本代表コーチを務めさせていただくことになりました。 ワールドカップ本大会を目前に控えた重要な時期に自身が加わることによる影響について慎重に考えましたが、森保監督から熱く力強いお言葉をいただき、お引き受けする決意をいたしました。世界で戦う日本代表選手たちと志を同じにし、チームが掲げる目標の達成に貢献できるよう努めてまいります」
この一報がもたらされると、SNS上では次のような声が上がった。
「マジか！？俊輔！！」
「なんと」
「やったーーー！！」
「スゲェ 本人が蹴ってもいいんだよ笑」
「中村俊輔の日本代表のコーチ就任に驚いた」
「日本にとって朗報です」
「選手もコーチもみんな嬉しいだろうな」
W杯開幕まであと２か月というタイミングでの電撃発表。イタリア、スコットランド、スペインでもプレーしたレジェンドの手腕に期待が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】日本を舐めているのか。イングランド代表の名将が用意したのは“とんでもない愚策”だった
日本代表で10番を背負い、２度のW杯出場を果たした名手は、JFAを通じてこうコメントを発表している。
「このたび、スタッフの一員として日本代表コーチを務めさせていただくことになりました。 ワールドカップ本大会を目前に控えた重要な時期に自身が加わることによる影響について慎重に考えましたが、森保監督から熱く力強いお言葉をいただき、お引き受けする決意をいたしました。世界で戦う日本代表選手たちと志を同じにし、チームが掲げる目標の達成に貢献できるよう努めてまいります」
この一報がもたらされると、SNS上では次のような声が上がった。
「なんと」
「やったーーー！！」
「スゲェ 本人が蹴ってもいいんだよ笑」
「中村俊輔の日本代表のコーチ就任に驚いた」
「日本にとって朗報です」
「選手もコーチもみんな嬉しいだろうな」
W杯開幕まであと２か月というタイミングでの電撃発表。イタリア、スコットランド、スペインでもプレーしたレジェンドの手腕に期待が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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