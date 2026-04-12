日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜・午前１０時２５分）が１２日に放送された。

同番組は長嶋一茂と「かまいたち」の山内健司、濱家隆一の３人が意外と知られていないが「キニナルゲンバ」を訪れ、忖度（そんたく）ナシで意見をぶつけ合う新感覚リポートバラエティー番組。この日は「有名企業の新業態のゲンバ！」と題して、まず東京・五反田を訪れた。

“ゲンバ”から自宅が近いという一茂は「全然知らない人から郵便物が来る」と告白。さらに「開けるとトレーディングカードが入っていて『サインしてください』って」と説明した。

これに山内は「一茂さんのサイン色紙がノミ市みたいなので１５００円で売ってました」とポツリ。濱家が「ヤクルト時代の直筆サイン」と付け加えると、「１５００円？高いね」と一茂。この言葉にずっこける「かまいたち」の２人の横で一茂は「俺、なんかで前に自分のサインボールを市場に出したらいくら？ってやったら、普通ボール自体の値段が１０００円くらいするんだけど、俺がサインしたら６００円だった」とぶっちゃけ。「下がってる！」と衝撃の事実に山内、濱家は吹きだしていた。