お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（45）が26日放送の日本テレビ「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜前10・25）に出演。貯金額をぶっちゃける場面があった。この日は予約が殺到する豪華客船の現場を特集。クルーズ旅の経験はあるかと問われた山内は「ないですね」と回答した。旅は8日から15日間ぐらいの日程だけに「これ、ある程度値段するじゃないですか。やっぱ金持ち始めてからは、休みが仕事でないんで、タイミング