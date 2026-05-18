お笑いコンビ・かまいたちの山内健司が１７日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」に出演。元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂からの銀座のクラブあるあるに「一番勉強になった！」と声を上げた。この日は「進化のゲンバ」をテーマに、山内、一茂、かまいたち・濱家隆一は都内にある世界最大級の傘専門店を訪れた。一茂が「僕なんか銀座のクラブ行くじゃないですか。大して雨降ってないのに『これビニール傘持っ