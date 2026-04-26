元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が25日放送の日本テレビ系「一茂粗品の超ワイドショー」（後4・00）に出演し、「一番嫌いな人」を明かす場面があった。番組で“今週の炎上ニュース”として、元「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏が自身のX（旧ツイッター）で「そもそもキャバクラ代を接待交際費として経費で落とせる仕組みを廃止すべき」と投稿したことを発端に実業家・西村博之（ひろゆき）氏と実業家・堀江貴文氏