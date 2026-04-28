出川哲朗、長嶋一茂、ホラン千秋――このちょっと不思議なMCトリオが送る『出川一茂ホラン☆フシギの会』。4月25日（土）の放送では、一茂の身にまさかの異変が起きる展開となった。「フライドポテトにいちばん合う塩」を特集したこの日の放送。一茂は、小学校の頃に地元の駅前で食べたケンタッキーフライドチキンのポテトが「いちばん美味しい」と告白。当時は週3回も店に通っていたと振り返る。一方の出川は「結局マックのポテト