バイオリニストの高嶋ちさ子（57）が、24日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜後6・50）に出演。“きれいサッパリしたい過去”を語った。高嶋は「大学生の時に生まれて初めてエステっていうものに行って」と話し始め「顔のエステに行って、横になるんだけど、その時にお店の方から“パンツも良かったらお脱ぎになられたらお楽になりますよ”」と言われたと語った。店員の言う「パンツ」はズボンのことだったが、