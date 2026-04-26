元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が26日放送の日本テレビ「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜前10・25）に出演。妻から禁止されていることを明かした。この日は予約が殺到する豪華客船の現場を特集。客船は外国船籍のため、領海を出るとカジノも楽しめるという話になったが、一茂は「俺カジノって実は行ったことがないから」と意外な事実を打ち明けた。理由について「女房がばくちが嫌いで。ばくちしたら離婚するっ