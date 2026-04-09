日本マクドナルド（東京都新宿区）が、人気商品「チキンタツタ」と新商品「タルタル油淋鶏（ユーリンチー）風チキンタツタ」「チーズチキンタツタ」を含む全6種を4月15日から期間限定で販売します。

【写真】「チキンタツタ」シリーズの新たなパッケージデザインは？ エモい！

「チキンタツタ」は、1991年に初登場し、今年35年。新商品「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」は、定番のタツタに、香味油を効かせた“油淋鶏風タルタル”をプラス。ゴマ油とネギ、ニンニク、ショウガの香りが、タツタのうまみを一層引き立てます。中華の風味をアクセントに、タルタルならではのコクと食べやすさを両立した新しい味わいです。

「チーズチキンタツタ」は、「チキンタツタ」シリーズ史上初となる「チキンタツタ」にチェダーチーズを入れたメニュー。チキンタツタとクリーミーなチェダーチーズが相性抜群で、チキンタツタとはひと味ちがうおいしさが楽しめます。

さらに、北海道産バターを使用してリニューアル登場となる「シャカシャカポテト じゃがバタ」、日向夏、甘夏の爽やかな味わいと、後に引くまろやかなヨーグルトの風味が特長の炭酸ドリンク「マックフィズ 和かんきつヨーグルト味」「マックフロート 和かんきつヨーグルト味」も期間限定で販売されます。

価格は「チキンタツタ」単品が460円（以下、税込み）、「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」単品が520円、「チーズチキンタツタ」が490円、「シャカシャカポテト じゃがバタ」がポテト単品にプラス50円、「マックフィズ 和かんきつヨーグルト味」が300円、「マックフロート 和かんきつヨーグルト味」が380円です。

また、人気テレビアニメ「機動戦士ガンダム」とコラボした新テレビCMが同月14日に放送を開始。アニメ制作会社「サンライズ」が制作した完全新作オリジナルアニメで「ガンダム チキンタツタ専用」が登場します。