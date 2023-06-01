King & Prince、オリコン史上初記録で1位 デビューシングルから18作連続初週売上30万枚超え【オリコンランキング】
King & Princeの最新シングル「Waltz for Lily」が、3月31日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で、1位に初登場。デビューシングル「シンデレラガール」（2018年6月4日付）から18作連続、通算18作目のシングル1位となった。
【写真】永瀬廉出演『鬼の花嫁』、美しいワンシーン
初週売上は31.3万枚で、史上初となるデビューシングルから18作連続初週売上30万枚超え【※1】を達成。歴代1位の「デビュー（1st）シングルからの連続初週売上30万枚超え作品数」記録【※2】を自己更新した【※3】。
本作は、メンバー・永瀬廉と俳優・吉川愛のダブル主演映画『鬼の花嫁』（3月27日公開）の主題歌。大切な人との出会いを儚（はかな）くロマンチックに描いた歌詞と、和のエッセンスを加えたワルツで紡ぐ、美しいラブソングとなっている。
King & Princeは、「オリコン週間アルバムランキング」で1位を獲得した最新アルバム『STARRING』（2026年1月5日付）を引っ提げた4大ドームツアー『King & Prince DOME TOUR 2026 STARRING』が3月29日、愛知県・バンテリンドーム ナゴヤで最終公演を迎えた。
【※1】King & Princeは2023年7月3日付「なにもの」で初週売上54.4万枚を記録し、オリコン史上初となる、デビューシングルから13作連続初週売上30万枚超えを達成している
【※2】「デビュー（1st）シングル」はグループからのソロデビュー作品、再デビュー作品などを除く
【※3】「デビュー（1st）シングルからの連続初週売上30万枚超え作品数」記録※2026年4月6日付現在／1位：King & Prince 18作※更新中「シンデレラガール」（2018年5月発売）、2位：日向坂46 16作※更新中「キュン」（2019年3月発売）、3位：DOMOTO 12作「硝子の少年」（1997年7月発売）
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月6日付：集計期間:2026年3月23日〜29日）＞
【写真】永瀬廉出演『鬼の花嫁』、美しいワンシーン
初週売上は31.3万枚で、史上初となるデビューシングルから18作連続初週売上30万枚超え【※1】を達成。歴代1位の「デビュー（1st）シングルからの連続初週売上30万枚超え作品数」記録【※2】を自己更新した【※3】。
King & Princeは、「オリコン週間アルバムランキング」で1位を獲得した最新アルバム『STARRING』（2026年1月5日付）を引っ提げた4大ドームツアー『King & Prince DOME TOUR 2026 STARRING』が3月29日、愛知県・バンテリンドーム ナゴヤで最終公演を迎えた。
【※1】King & Princeは2023年7月3日付「なにもの」で初週売上54.4万枚を記録し、オリコン史上初となる、デビューシングルから13作連続初週売上30万枚超えを達成している
【※2】「デビュー（1st）シングル」はグループからのソロデビュー作品、再デビュー作品などを除く
【※3】「デビュー（1st）シングルからの連続初週売上30万枚超え作品数」記録※2026年4月6日付現在／1位：King & Prince 18作※更新中「シンデレラガール」（2018年5月発売）、2位：日向坂46 16作※更新中「キュン」（2019年3月発売）、3位：DOMOTO 12作「硝子の少年」（1997年7月発売）
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月6日付：集計期間:2026年3月23日〜29日）＞