歌やダンスだけでなく、ドラマやバラエティなど、多方面にわたって活躍を見せるKing & Princeの永瀬廉さんと高橋海人（※高ははしごだか）さん。もしもこの2人が「彼氏」だったとしたら、どちらがより自分のわがままを受け止めてくれそうでしょうか。ワカモノリサーチは、令和の現役女子高生を対象に、キンプリで「わがままを聞いてくれそうな彼氏はどっち？」に関するインターネット調査を実施しました。気になる2択の結果を