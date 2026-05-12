8月29〜30日に放送される日本テレビ系「24時間テレビ49―愛は地球を救う―」で、SixTONESがチャリティーパートナーを務めることが明らかになった。5月10日放送の同局系「Golden SixTONES」内で発表され、チャリティーパートナーとしては昨年の「King & Prince」に続いて、STARTO社（旧ジャニーズ事務所）のタレントが起用された。【こちらも読む】綾瀬はるか"正念場"で主演映画「人はなぜラブレターを書くのか」にアクセル全