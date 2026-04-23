5月6日に放送される音楽特番「1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭」（日本テレビ系）で、Snow Man渡辺翔太（33）と女優の波瑠（34）がMCを務めることが明らかになった。新設の特番で3時間の生放送だという。【こちらも読む】「キンプリ」ついに解散状態へ！ 永瀬廉の「個人FC」設立と「キントレ」終了の因果関係だが、日テレの春の音楽特番といえば、2020年に「Premium Music」がスタートしたばかり。例年、King＆Prince（キ