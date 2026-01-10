King & Princeの冠番組「キントレ」（日テレ系）が3月いっぱいで終了することが「週刊文春」の取材でわかった。【画像】「SMAPや嵐に次ぐ国民的アイドルになるはずが…」平野紫耀がセンターだった5人時代のKing&Princeを見る放送開始から3年目の「キントレ」だが…（番組公式HPより）日テレに番組終了について尋ねると、「番組編成の詳細についてはお答えしておりません」とした。最新アルバムの売り上げは好調だが…