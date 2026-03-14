「King＆Prince」の永瀬廉（27）が13日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。大学進学を決意した理由や、アイドルと学業の両立について語った。MCの笑福亭鶴瓶が永瀬について「大学も行ってるからなあ。よう通ったなあ、そんなん」と感心すると、永瀬は「もちろん受験勉強もしましたし、大学1年生の頃はちゃんと大学行って頑張っていたんですけれど、大学2、3年あたりからデビュー時期だったんで、より行けな