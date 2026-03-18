早過ぎる卒業『King & Prince』（通称・キンプリ）が、３月21日発売の「Myojo」５月号（集英社）をもって、レギュラーを卒業することが明らかになった。同時に、永瀬廉（27）のソロ連載「日日恋廉」も最終回を迎えるという。キンプリをめぐっては、このところテレビ、雑誌のレギュラー終了が相次いでいるだけに、ファンの中には不安を抱いている人もいるようだ。「旧ジャニーズ時代から、同事務所所属のタレントは『Myojo』を