Mr．Childrenの桜井和寿（56）が、29日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。ライブへの思いを語った。

MCの林修から「ライブに対してとても熱い思いをお持ちだというふうに聞いてますけど、ライブは昔から好きだったんですか？」と質問された桜井は「いや…ライブは好きではなかったです。制作が好きだったので。あと、ライブも…昔はそんなに音響が良い感じじゃなかったから…大音量でCDを聴いた方がみんないいんじゃないって思ってたんです」と打ち明けた。

続けて「だけど自分もいろんなコンサートに足を運んでみると、それぞれがそれぞれの生活の中で、じゃあ3分の曲を聴いてたとして、それぞれが思い描くその歌に対しての思いみたいなのがあるとする。それがライブ会場に1万人集まると…僕がお客さんとしてですよ。『お前もこの歌のこの歌詞で感動してたんだ』みたいな仲間意識というか、共有意識が一体感を作っていくのがライブなんだっていうことにある時気づいたことがあって。そっからライブが楽しくなったし、すごく意義を感じてやれるようになるました」と語った。