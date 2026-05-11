俳優の山下智久（41）が10日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）に出演。プライベートについて語った。インタビュアーの林修に「チェーン店も行かれるんですか？」と聞かれた山下は「行きます。いろいろ、富士そばも行きますし」。林に「立ち食いそばがお好き？」と聞かれると「好きです。立ち食いそばよく行きますし、電車にも乗ります」と意外なプライベートを明かした。林が「電車1人で乗られるんですか！？」