歌手で俳優の中島健人（32）が10日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）に出演。プライベートについて語った。この日のゲストは俳優の山下智久（41）。山下に憧れて事務所の門を叩いたという中島は、山下とインタビュアー林修の対談に参戦した。番組では中島のソロライブ映像を公開。山下の楽曲「抱いてセニョリータ」をカバーする中島の後ろには、当時バックダンサーとして踊っていた「Snow Man」目黒連の姿が。