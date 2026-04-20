疲労回復効果のある食べ物は何か。大東京疲労・睡眠クリニック院長の梶本修身さんは「うなぎや焼肉といった従来のスタミナ食で疲労回復効果が認められているものは、ほぼない。16億円の国家プロジェクトで最も疲労回復効果があると実証された、加熱しても、煮ても、どんな調理をしても失われない食品成分がある」という――。※本稿は、梶本修身『「疲れないからだ」になれる本』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iS