マクドナルド、SNS動画めぐり謝罪「プロセスが不十分であった」
マクドナルドが26日、公式サイトを更新。「クリームブリュレホットドーナツ」の一部のSNS動画について、制作プロセスが不十分であったとして謝罪した。
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サイトでは「弊社が制作した「クリームブリュレホットドーナツ」の一部のSNS動画に関して、制作過程を確認いたしましたところ、そのプロセスが不十分であった点がございました。このことにつきまして、きつね（仮）様にお詫び申し上げました。今後もマクドナルドは、正しいプロセスに則り、多くのお客様に楽しんでいただけるよう努めてまいります」と伝えた。
SNS動画「霊夢と魔理沙とモチモチの木」について、きつね（仮）さんが自身のXで「日本マクドナルド様が公開されていた「霊夢と魔理沙とモチモチの木」の件について、映像内に私の制作素材が一部残っている事や表現内容に関する点も含め「制作過程において適切なプロセスが十分に取られていなかった点があった」との調査報告と謝罪のご連絡を頂きました」と報告。
続けて「この件については日本マクドナルド様とやり取りをさせて頂き、提示されたご対応が適切なものであった事から既に解決済みとなります。日本マクドナルド様、この度はご報告とご対応を頂きありがとうございました」と呼びかけていた。
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サイトでは「弊社が制作した「クリームブリュレホットドーナツ」の一部のSNS動画に関して、制作過程を確認いたしましたところ、そのプロセスが不十分であった点がございました。このことにつきまして、きつね（仮）様にお詫び申し上げました。今後もマクドナルドは、正しいプロセスに則り、多くのお客様に楽しんでいただけるよう努めてまいります」と伝えた。
続けて「この件については日本マクドナルド様とやり取りをさせて頂き、提示されたご対応が適切なものであった事から既に解決済みとなります。日本マクドナルド様、この度はご報告とご対応を頂きありがとうございました」と呼びかけていた。