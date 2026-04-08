4月7日深夜（8日未明）に放送された新番組「アッコとジャンボ」（TBS系）に対し、視聴者から高い評価が上がっている。【もっと読む】「オールスター感謝祭」で“ブチギレ説教” …島崎和歌子は今や「第2の和田アキ子」の域歌手の和田アキ子（75）と、お笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかお（36）が、東京の観光名所周辺に存在する“隠れた名店”を訪問する散歩番組で、第1回では東京タワーの近くで開かれている陶芸教室