ファミリーマートは4月7日から「超も〜っちりパン」シリーズを発売、キャラメルドーナツ、ホイップあんぱん、ピザパンをこれまでにない"超も〜っちり"食感に進化させました。……と言っても、「パンがもっちり? よくある表現でしょ」と聞き流したんじゃないですか? この「超も〜っちりパン」シリーズ、もはや餅? な食感のものまでありあなたが今想像した10倍はもっちりしています。ファミマ「超も〜っちりパン」新商品を食べてみた