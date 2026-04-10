ミスタードーナツの一部店舗で実施している「ドーナツポップ詰め放題」をご存じでしょうか。一口サイズの「ドーナツポップ」を容器のフタが閉まるまで好きなだけ詰めることができる夢のようなサービスです。子どもの頃、「D‐ポップ」が一番好きだった筆者。詰め放題サービスの存在を知り、対象店舗に向かいました。ミスタードーナツ「ドーナツポップ詰め放題」に挑戦○平日午前中に訪れたところ……冒頭で「D‐ポップ」と書きまし