レインズインターナショナルが展開する牛角は、23日より「デザート食べ放題」を牛角全店の食べ放題全コースに導入する。5種のアイスやケーキ、炙って楽しむドーナツなど、各コースに応じたデザートを楽しめる。【写真】七輪で香ばしく炙る「炙ってドーナツアイス」昨年10月23日に約270店舗で開始した「デザート食べ放題」は、焼肉時間の中でも気軽に楽しめるアイスやケーキを取りそろえ、特に女性やファミリー層を中心に好評と