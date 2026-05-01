若手漫才コンビ「マーメイド」が1日までにYouTube「マーメイドの楽seaラジオハイパー」を更新。ボケ担当のテクニック。（33）が2週間入院していたことを報告した。YouTubeには顔に包帯を巻いて登場。「何事か？」と思わせたが、すでに体調は回復した。テクニック。によると、4月中旬、風邪を引いて舌の感覚がおかしくなり、ついには口が閉じられなくなったという。病院で「脳梗塞（こうそく）の疑いがある」と診断され、検査の結果