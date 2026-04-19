アメリカ・ロサンゼルスで大人気のドーナツショップ「ランディーズドーナツ」は、4月23日（木）から、日本初上陸1周年を記念した復活商品を、各店舗で発売する。【写真】ロサンゼルスの青空をイメージ！鮮やかな限定ドーナツも■好評だった日本限定商品が復活今回発売される「ストロベリーチョコレートテキサス」と「LAブルーカスタードクリーム レイズド」は、1号店オープン時に期間限定商品として販売し好評だった日本限定