さらば東ブクロ、共演した芸能人との“一夜”を告白「びっくりするやろうけど」
お笑いコンビ・さらば青春の光の東ブクロ（40）が12日深夜放送のテレビ朝日系『見取り図じゃん』（毎週木曜 深0：21）に出演し、一夜をともにした芸能人について明かした。
【動画】過去には先輩芸人の嫁も…同期芸人らと過去を回想するさらば東ブクロ
番組では、「芸能人として体験した…イチバンエロい日」のテーマでトーク。東ブクロは昨年7月、同局のバラエティ『クロナダル』にて8人の芸能人と付き合ったことがあると明かし、そのうちの1人が“元有名アイドル”であることを告白していた。
今回の放送で東ブクロは「1つだけ言うわ。びっくりするやろうけど」と前置きし、「バラバラ大作戦（同番組の前番組）に出演していた時代に、共演した女の子1人いってます」と衝撃の告白。テロップでは「深夜番組の共演者と一夜を」と紹介された。
きっかけは相手からのアプローチだったといい、「収録終わりで、『SNSやってないって聞きましたけど、裏アカとかありますか？』って言われて。僕は『見るだけのやつあります』って言った」と、そこからメッセージのやり取りが始まったことを明かした。
