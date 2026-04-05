お笑いコンビ・さらば青春の光の東ブクロが、4日深夜放送のTBSラジオ『さらば青春の光がTaダ、Baカ、Saワギ』（毎週土曜深3：00）に出演。昨年7月に母が亡くなっていたことを報告した。【写真】ライブで亡くなったことを報告…似てる？さらば青春の光・東ブクロといとこのファイヤーサンダーのこてつの2ショット番組中、東ブクロは「去年の7月にですね、この番組にも電話出演してもらったおかんが亡くなりまして…。どっかで