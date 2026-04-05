お笑いコンビ「さらば青春の光東ブクロが、昨年7月に実母が死去したことを、4日深夜放送のTBSラジオ「さらば青春の光がTaダ、Baカ、Saワギ」（土曜深夜3・00）の放送内で明かした。「私事ではありますが、発表というか、あらためてすることもないかもしれませんが」と前置き。「昨日、いとこのファイヤーサンダーのこてつと『団欒』というライブをいとこ同士でやって、そこで発表しましたけど、去年の7月に、この番組にも出