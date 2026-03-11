沢尻エリカ似」と称される圧倒的な美貌を持つ21歳の美人ギャルが、複雑な家庭環境と、人見知りに悩む素顔を涙ながらに告白した。【映像】沢尻エリカ似と話題の現在の姿（ビキニ姿＆すっぴんあり）ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティである。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、