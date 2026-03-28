3月27日、お笑いコンビ・さらば青春の光のYouTubeチャンネル『さらば青春の光 Official YouTube Channel』が更新され、《東ブクロ＆カカロニ栗谷『垂流的雑談のススメ』#62「ブクロが正直やめたいレギュラー番組」》が公開された。動画内で東ブクロがレギュラー出演する番組への不信感を率直に語り、注目を集めている。番組中盤、視聴者からの「会社で嫌われていると感じる時はありますか？」という質問をきっかけに話題が展開