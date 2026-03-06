3月5日（木）に放送された見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、芸歴20年目を迎えた同期4組が集結。いろいろあった20年をNGなしで振り返った。「今なら言えるコンビで一番ケンカした日」というテーマでは、ケンカをしなさそうなコンビが意外な告白を…。【映像】さらば青春の光、大ゲンカの原因は森田のボケ見取り図盛山晋太郎＆リリー、さらば青春の光・森田哲矢東ブクロジャングルポケット太田博久＆おたけ、