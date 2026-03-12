侍ジャパン・井端弘和監督 （C）ORICON NewS inc.

　ワールドベースボールクラシック（WBC）を戦う日本代表チーム・侍ジャパンの選手・スタッフが、準々決勝を戦うため、アメリカに渡った。

【写真】JALチャーター機内での侍ジャパンの様子…「野球には夢がある」高額アイテムが写る

　JALは11日、公式インスタグラムを通じて「本日の未明、侍ジャパンの皆さんがマイアミへ出発しました！その様子をお届け」とチャーター機を披露。WBC特別仕様の機体となっており、キャビンアテンダント（CA）や見送る地上スタッフの姿も紹介。「JALは今後とも選手の皆さまの移動をサポートしてまいります」と伝えた。

　侍ジャパン公式Xも「決戦の地・マイアミへ向かう機内の様子」を披露し、選手たちが持ち込んだアイテムにも注目が集まっている。

　吉田正尚の写真には、高級バッグがちらり。ファンからは「野球には夢がある。吉田正尚を見て」「エルメス」「バーキンか？バーキンなのか？吉田くん！」など、多数の声が寄せられている。