JALチャーター機内、侍ジャパンの持ち込み物に反響「野球には夢がある」高額アイテムちらり…「バーキンなのか？」
ワールドベースボールクラシック（WBC）を戦う日本代表チーム・侍ジャパンの選手・スタッフが、準々決勝を戦うため、アメリカに渡った。
JALは11日、公式インスタグラムを通じて「本日の未明、侍ジャパンの皆さんがマイアミへ出発しました！その様子をお届け」とチャーター機を披露。WBC特別仕様の機体となっており、キャビンアテンダント（CA）や見送る地上スタッフの姿も紹介。「JALは今後とも選手の皆さまの移動をサポートしてまいります」と伝えた。
侍ジャパン公式Xも「決戦の地・マイアミへ向かう機内の様子」を披露し、選手たちが持ち込んだアイテムにも注目が集まっている。
吉田正尚の写真には、高級バッグがちらり。ファンからは「野球には夢がある。吉田正尚を見て」「エルメス」「バーキンか？バーキンなのか？吉田くん！」など、多数の声が寄せられている。
