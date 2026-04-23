快音が止まらない。ホワイトソックスの村上宗隆外野手（２６）は２２日（日本時間２３日）、敵地フェニックスでのダイヤモンドバックス戦で１０号２ランを放った。大谷翔平投手（３１）が２０２１年にエンゼルスでマークした２８試合目を抜き、日本勢歴代最速となる２４試合目でシーズン２桁本塁打に到達。５試合連発となり、大谷が持つ連続試合本塁打の日本勢最長記録にも並んだ。５点を追う７回無死一塁から、右腕トンプソン